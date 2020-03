Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou prend la défense de Teddy Thomas !

Publié le 4 mars 2020 à 14h35 par A.C.

Visé par des nombreuses critiques, Teddy Thomas peut compter sur le soutien de Gaël Fickou, son coéquipier avec le XV de France.

C’est peut-être le seul problème de ce Tournoi des Six Nations. Très performant dans les phases offensives, Teddy Thomas a commis beaucoup d’erreurs lors des trois dernières victoires du XV de France. Cela lui a ainsi attiré des nombreuses critiques, certaines pertinentes et d’autres non, notamment sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines l’ailier du Racing 92 a tout de même pu compter sur plusieurs soutiens, comme le coach de la défense Shaun Edwards.

« Teddy Thomas ne mérite pas ça »