Rugby - Top 14 : Ce message fort sur le retour de Bastareaud !

Publié le 20 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Deuxième ligne de Lyon, Félix Lambey se félicite du grand retour de Mathieu Bastareaud, actuellement à New-York.

L’expérience de Mathieu Bastareaud au Rugby United New York aura tourné court à cause du coronavirus. Le championnat américain est suspendu et l’ancien international tricolore reviendra au LOU (Lyon Olympique Universitaire) d’ici quelques semaines. « Je suis très content de retrouver les supporters du LOU. J’ai hâte de commencer une nouvelle aventure avec Lyon », déclarait récemment l’ex-star du RCT sur sa nouvelle expérience à Lyon. Félix Lambey, co-capitaine du club, s'enflamme pour le grand retour de Bastareaud.

« C’est une excellente nouvelle »