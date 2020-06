Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, saison… Le Stade Français prévient ses joueurs !

Publié le 1 juin 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Après avoir demandé aux joueurs du Stade Français de faire un effort financier suite à la crise du Covid-19. Thomas Lombard, directeur général de la formation parisienne, espère qu'ils redoreront le blason du club.

Dernier du classement de Top 14, le Stade Français évoluera bel et bien en première division lors de l’exercice 2020-2021. L’arrêt total de la saison a profité aux Parisiens, eux qui se sont donc sauvés. Il faudra néanmoins redresser la barre d’ici quelques mois afin d’éviter une nouvelle campagne compliquée, et dans les colonnes du Midi-Olympique ce lundi, Thomas Lombard, directeur général du club de la capitale, interpelle directement ses hommes.

« Le Stade Français vaut mieux que ça »