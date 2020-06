Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or très «chauds» sur un ancien buteur de L1 !

Publié le 26 juin 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un attaquant athlétique, le Racing Club de Lens s'activerait pour boucler le recrutement d'Enzo Crivelli auteur d'une belle saison à Basaksehir.

Après avoir bouclé le transfert définitif de Corentin Jean et obtenu le prêt avec option d'achat de Wuilker Farinez, gardien de but vénézuélien, le Racing Club de Lens ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de prospecter, notamment dans le secteur offensif. Azor Matusiwa et Gaël Kakuta sont notamment deux joueurs convoités, mais les Sang-et-Or souhaitent également attirer un avant-centre athlétique. Et alors que la piste menant à Adrian Grbic semble compliquée compte tenu de la concurrence, les Lensois pourraient se rabattre sur Enzo Crivelli.

Crivelli, la priorité du RC Lens ?