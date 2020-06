Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tension monte encore encore d’un cran…

Publié le 30 juin 2020 à 19h30 par La rédaction

Suite aux dernières tensions entre l’effectif du FC Barcelone et le staff, l’avenir du coach des Blaugrana Quique Setien semble être remis en cause. Et du côté de la direction barcelonaise, les tensions inquiètent…

Quique Setien semble toujours plus sous tension au FC Barcelone. Après le match nul 2-2 face au Celta Vigo qui a vu le Barça céder sa place de leader de Liga au Real Madrid, le technicien des Blaugrana est dans la tourmente. Critiqué pour ses mauvais choix tactiques, l’ancien entraîneur du Bétis serait désormais sur la sellette au FC Barcelone. Un siège éjectable qui pourrait être activé très rapidement par la direction barcelonaise, puisque ce dernier semble avoir perdu la confiance de son vestiaire et de ses dirigeants…

Un épisode similaire à celui de 2015 ?

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , des membres du FC Barcelone auraient affirmé que les tensions entre l’effectif et le staff de Quique Setien lors de la rencontre face au Celta seraient « très similaires à celles d’Anoeta en 2015 ». Pour rappel, cet épisode de tensions, 5 ans plus tôt, avait eu lieu lors d’une rencontre entre la Real Sociedad, quand l’entraîneur Luis Enrique avait décidé de mettre de nombreux titulaires comme Lionel Messi, Neymar, Gérard Piqué ou encore Dani Alves, et que le Barça avait perdu la rencontre. Messi ne s’était alors pas présenté à l’entraînement le lendemain. S’en était suivi un torrent médiatique, avec notamment des départs dans le staff barcelonais. Un épisode de tensions comparé à celui de Vigo le week-end dernier…

Une réunion pour calmer les tensions