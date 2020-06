Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Alvaro... Eyraud prend les choses en main !

Publié le 30 juin 2020 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 18h35

Sans directeur sportif et au coeur d’une tempête médiatique concernant le rachat de l’OM, Jacques-Henri Eyraud garde le cap et semble l'illustrer parfaitement avec la finalisation de nombreux dossiers chauds au sein de l’OM...

Le travail de Jacques-Henri Eyraud à l’OM ne semble pas de tout repos ces dernières semaines. En pleine tempête médiatique avec les récentes déclarations de Mourad Boudjellal sur un possible rachat de l’OM mais aussi avec la recherche d'un nouveau directeur sportif après le départ de Zubizarreta, Eyraud ne vit pas des jours paisibles dans la cité phocéenne. Sans directeur sportif, le président de l’OM doit lui-même gérer les nombreux dossiers chauds, tout en préparant au mieux la prochaine saison avec le mercato. Alors que le recrutement externe n’est pas la priorité du club phocéen à cause de sa situation financière actuelle (cherche 60 M€), L’OM n’a pas chômé en interne, avec de nombreux dossiers qui ont été résolus ces dernières semaines...

Une série de prolongations

Comme à chaque début de saison, les dossiers des jeunes espoirs doivent être gérés par la direction phocéenne, un des grands axes de la nouvelle politique marseillaise. Chez les jeunes, pas moins de 6 propositions de premier contrat ont été formulées pour certains minots par Jacques-Henri Eyraud et le directeur du centre de formation Nasser Larguet. Ainsi Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Cheick Souaré, Jorès Rahou, Richecard Richard, Aaron Kamardin ont tous signé au sein de leur club formateur. Une très bonne nouvelle pour l’OM qui ne voulait pas revivre l’épisode Lihadji, qui part librement à Lille. Des prolongations qui ont été aussi suivies au sein des pros avec de nombreuses prolongations dont celle de Dimitri Payet “qui s’est engagé à vie à l’OM”. De plus, Eyraud a aussi officialisé l'achat d'Alvaro Gonzalez, leader défensif de l'OM mais aussi les prolongations des minots Marley Aké et Lucas Perrin, présents à maintes reprises dans le groupe de Villas-Boas. Des prolongations symboliques qui découlent de la prise en main d’Eyraud sur ces nombreux dossiers qui ont pu être résolus en peu de temps.

D’autres dossiers pourraient suivre