Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud boucle officiellement deux nouveaux dossiers !

Publié le 30 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

En pleine crise financière, l’Olympique de Marseille a décidé de prolonger ses joueurs au lieu de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas cet été. Après Dimitri Payet, deux autres joueurs ont prolongé leur engagement avec le club phocéen.

Qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions après avoir terminés deuxième de la Ligue 1, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient déjà tourné leur regard sur la prochaine fenêtre du marché des transferts. En pleine crise financière, le club phocéen pourrait avoir bien du mal à recruter cet été et se serait résigné à prolonger une grande partie de ses joueurs. Après la prolongation de Dimitri Payet ou encore celle d’Alvaro Gonzalez ce mardi 30 juin, l’OM vient tout juste de boucler deux autres dossiers très intéressants.

Aké et Perrin prolongent !