Foot - Mercato

Mercato : Le Bayern Munich voulait Jürgen Klopp !

Publié le 1 juillet 2020 à 10h10 par La rédaction

Après 30 ans d’attente, Liverpool a officiellement été sacré champion d’Angleterre ! Les Reds peuvent remercier Jürgen Klopp, sans qui rien n'aurait été possible. D’ailleurs, le Bayern Munich a avoué avoir toujours pensé à l’Allemand quand il recherchait un entraîneur.