Mercato - PSG : Kurzawa, histoire d’une volte-face

Publié le 30 juin 2020 à 23h45 par A.C.

Layvin Kurzawa, qui semblait se diriger vers un départ au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, a finalement prolongé pour quatre ans.

Le mercato réserve toujours des surprises. Comme Thomas Meunier, qui s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund tout récemment, Layvin Kurzawa semblait se diriger inexorablement vers un départ du Paris Saint-Germain. Cet hiver déjà, Leonardo l’avait poussé vers la sortie, en tentant un échange avec la Juventus, avec Mattia De Sciglio. Cela ne s’est pas fait, finalement, alors que Kurzawa ne semble clairement pas être un premier choix pour Thomas Tuchel. Pourtant, la situation a changé du tout au tout...

La surprise Kurzawa : contrat de quatre ans et salaire doublé