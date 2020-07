Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Mauro Icardi sur choix !

Publié le 2 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

Prêté au PSG cette saison, Mauro Icardi va rester au club la saison prochaine. Il explique pourquoi.

Mauro Icardi va bien rester au PSG la saison prochaine. Prêté avec option d'achat par l'Inter cette saison, le PSG a levé l’option de l’attaquant argentin. Le joueur de 27 ans s’est engagé pour 4 ans avec le club de la capitale. Lors de cet exercice, Mauro Icardi a réalisé une première saison plutôt concluante en inscrivant 20 buts en 31 matches toutes compétitions confondues. Mais marquer des buts n'est pas la seule raison de la venue de Mauro Icardi à Paris.

Icardi veut gagner des titres avec le PSG