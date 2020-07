Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace en moins pour Zidane dans le dossier Havertz !

Publié le 4 juillet 2020 à 17h00 par La rédaction

Intéressé par une arrivée de Kai Havertz au Real Madrid, Zinedine Zidane a vu la concurrence se réduire pour le prodige du Bayer Leverkusen.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kai Havertz attire de nombreux clubs européens et parmi les plus grands, le Real Madrid garderait un œil sur la pépite allemande. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Zinedine Zidane parle régulièrement du joueur du Bayer Leverkusen autour de lui et espère clairement que le club merengue pourra prochainement le recruter. Toutefois, la concurrence est rude pour la Casa Blanca dans ce dossier Havertz, devant notamment faire avec la concurrence de Chelsea ou du FC Barcelone. Une liste où on peut désormais rayer le Bayern Munich.

Le Bayern Munich jette l’éponge !