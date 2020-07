Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet étonnant appel du pied lancé à Messi...

Publié le 7 juillet 2020 à 7h30 par A.C.

Du côté de l’Inter, le rêve Lionel Messi persiste. Pourtant, il ne sembla pas encore réalisable, pour le moment.

Lionel Messi a été souvent lié à l’Inter, depuis le début de sa carrière. Tout d’abord parce que Massimo Moratti, le patron de l’époque, avait été très proche de le recruter, quand il évoluait encore dans les équipes jeunes du FC Barcelone. Puis, parce que le club milanais a toujours eu une histoire particulière avec les joueurs argentins, avec Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Diego Milito et plus récemment Mauro Icardi. Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo chez le grand rival de la Juventus, ce rêve nerazzurro a repris de plus belle...

Pirelli calme le jeu pour Lionel Messi