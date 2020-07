Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est déjà attendu en Premier League

Publié le 7 juillet 2020 à 6h15 par T.M.

Les interrogations sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. Un sujet qui fait même réagir jusqu’en Premier League où Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, ne dira pas non à une arrivée du joueur de Barcelone en Angleterre.

L’avenir de Lionel Messi pourrait bien ne plus s’écrire avec le FC Barcelone. En effet, ces derniers jours, en Espagne, on expliquait que l’Argentin avait interrompu les négociations pour sa prolongation, souhaitant partir libre à l’été 2021. De quoi alors alimenter les rumeurs concernant la suite de sa carrière. Où pourrait donc continuer à jouer Lionel Messi ? En Premier League, Manchester City semble être l’un des principaux clubs intéressés par cette possibilité d’accueillir le sextuple Ballon d’Or. Une arrivée en Angleterre qui fera en tout cas plaisir à Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal.

« Un énorme plus pour le pays »