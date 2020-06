Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas face à un problème de taille pour Mitroglou !

Publié le 26 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

De retour à l’OM après son prêt au PSV, Mitroglou est de retour dans le club phocéen qui ne souhaite pas le garder. Un problème qui risque de ne pas se résoudre rapidement au vu de plusieurs facteurs. Explication...

Au cœur de la tempête médiatique qui se déchaîne à l’OM avec le possible rachat du club phocéen par un homme d'affaires franco-tunisien avec Mourad Boudjellal à ses côtés, les Marseillais ont fait leur rentrée ce vendredi. Attendus pour des tests physiques et des tests Covid-19, les joueurs de l’OM se sont donc retrouvés alors que de nombreuses incertitudes règnent au sein du club phocéen. L'une d'entre elles concerne l’avenir de Kostas Mitroglou. Prêté successivement à Galatasaray puis au PSV, le Grec revient à l’OM avec la ferme intention de rester. Une volonté non partagée par l’OM et Villas-Boas qui souhaiteraient s’en débarrasser le plus rapidement possible à cause de son gros salaire (4M€ par an). Mais le club phocéen ferait face à un problème de taille.

Le PSV et l’Olympiakos ne le veulent plus