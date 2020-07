Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or promis à ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 29 juillet 2020 à 1h45 par A.C.

Ça devrait bouger au cours des prochains jours pour Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma très apprécié du côté du Paris Saint-Germain.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo a activé plusieurs pistes en Serie A. C’est notamment le cas avec Lorenzo Pellegrini ! Le 13 juillet dernier, nous vous avons expliqué que le Paris Saint-Germain a décidé de passer à la vitesse supérieure pour le milieu de l’AS Roma. Ce dernier ne souhaite toutefois pas quitter son club et la presse italienne a expliqué que le brassard de capitaine pourrait même lui être proposé la saison prochaine, afin de s’assurer de sa présence.

Pellegrini et la Roma, partis pour continuer ensemble