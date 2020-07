Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bientôt fixé pour ce prodige de Serie A ?

Publié le 28 juillet 2020 à 23h30 par A.C.

Zinedine Zidane aimerait attirer Nicolo Zaniolo au Real Madrid, cet été, mais l’intérêt ne semble pas réciproque.

A l’Inter, on s’en mord encore les doigts. Le club milanais pensait faire une bonne opération en 2018, avec l’échange entre Nicolo Zaniolo et Radja Nainggolan. Pourtant, le premier a échoué à Milan, tandis que le second a explosé à l’AS Roma et est considéré comme l’un des plus grands talents italiens. La Juventus rêverait en effet de le recruter, mais c’est également le cas du Real Madrid, ou Zinedine Zidane apprécierait tout particulièrement le talent de Zaniolo.

L’avenir de Zaniolo réglé d’ici le 2 aout