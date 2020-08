Foot - Mercato

Mercato : Le clan David Silva confirme la tendance !

Publié le 7 août 2020 à 17h40 par La rédaction

Annoncé proche de la Lazio avec qui il aurait trouvé un terrain d’entente sur les bases d’un contrat, David Silva ferait le bonheur de son père s’il jouait à l’avenir pour le club romain.