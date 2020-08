Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Naples… Pourquoi le Barça peut tout perdre !

Publié le 7 août 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Samedi, le FC Barcelone va se mesurer au Napoli pour le compte des 1/8èmes de finale retour de Ligue des champions. En cas de nouvel échec du Barça dans la reine des compétitions européennes, le club culé pourrait perdre gros ainsi que son capitaine Lionel Messi.

Le FC Barcelone dispose d’un joyau au sein de son effectif en la personne de son effectif. Le président du club catalan Josep Maria Bartomeu l’a d’ailleurs considéré comme étant le meilleur joueur du monde et de l’histoire du football. Néanmoins, Lionel Messi ne serait pas totalement heureux au FC Barcelone. À cause des problèmes internes au club, La Pulga prendrait en considération un départ de son club de toujours en juin 2021, soit à l’expiration de son contrat. C’est du moins l’information que la Cadena SER communiquait le 2 juillet dernier. De quoi faire trembler le président Bartomeu ? Pas vraiment. À de multiples reprises, Josep Maria Bartomeu a assuré que Lionel Messi allait raccrocher les crampons au Camp Nou et l’a de nouveau assuré pour BeIN SPORTS récemment. « Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club, il est venu enfant, il ressent les couleurs. Il est le meilleur joueur de l'histoire, il est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours » . Mais tout l’amour de Lionel Messi pour le FC Barcelone sera-t-il suffisant pour le faire rester ? Seule une chose le pourrait et le Barça serait susceptible d’en être rapidement privée.

La Ligue des champions, la seule chance du Barça pour Messi ?

D’après The Independent , Lionel Messi serait tout simplement obsédé par la Ligue des champions. Ainsi, le média britannique explique que le match retour de C1 face au Napoli pour le compte des 1/8èmes de finale serait tout bonnement crucial pour l’avenir de Messi au Barça . Ayant concédé le match nul au Napoli à l’aller (1-1), le FC Barcelone est en ballotage plutôt favorable même si cela ne veut rien dire cette année étant donné que le final 8 se dispute à Lisbonne en raison de la pandémie du Covid-19. En l’état, l’Argentin ne serait pas déterminé à claquer la porte, mais un nouvel échec dans cette compétition qui lui fait défaut depuis 2015 pèserait considérablement dans la balance concernant la réflexion sur son avenir. Des intermédiaires regarderaient déjà pour lui dénicher un nouveau point de chute. Et s’il faisait savoir qu’il voulait se lancer un challenge différent, Messi ne manquerait pas de prétendants.

Les clubs pourraient se jeter sur le « précieux » Messi