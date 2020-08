Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande promesse déjà faite à Malang Sarr ?

Publié le 18 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Soucieux de renforcer son secteur défensif, le FC Barcelone, par l'intermédiaire d'Eric Abidal, aurait ciblé l’ancien Niçois, Malang Sarr et aurait fait une grande promesse au joueur afin de finaliser son arrivée.

Depuis l’humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), les Catalans traversent une période difficile et des changements sont attendus. Ils ont déjà commencé par le départ de Quique Setien, remercié par la direction du FC Barcelone et cela devrait être suivi par un grand coup de balais au niveau de l’effectif. Parmi les secteurs les plus touchés, la défense va être un chantier important en dépit de faibles moyens financiers. Pour cela, Eric Abidal doit recruter malin et aurait activé la piste menant à Malang Sarr, actuellement libre après la fin de son contrat à Nice. Suivi par de nombreux clubs comme l’Inter Milan ou Schalke 04 comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l’ancienne pépite de Ligue 1 plairait au secrétaire technique du Barça. Face à cette grosse concurrence, Éric Abidal aurait passé la seconde et aurait fait une grosse promesse à Malang Sarr…

Un temps de jeu conséquent ?