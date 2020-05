Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Schalke 04 en pole position pour cette pépite de Ligue 1

Publié le 11 mai 2020 à 17h10 par Alexis Bernard

Bientôt libre de tout contrat, Malang Sarr dispose d’une très grosse cote en Bundesliga. Et selon nos sources, un club se montre très chaud à l’idée de le récupérer.

Comme révélé par le10sport.com le 28 avril dernier, Malang Sarr est l’un des dossiers chauds du moment. Le défenseur de l’OGC Nice, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, a décidé de ne pas rester chez les Aiglons. Et selon nos sources, il ne souhaite pas non plus rester en France. Pour son prochain challenge, la liste des possibilités est énorme. Borussia Dortmund, Naples, Leipzig, Newcastle… Malang Sarr dispose de très nombreux contacts. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est bien le club de Schalke 04 qui se montre le plus chaud dans le dossier. L’écurie allemande, qui s’appuie sur Jean-Clair Todibo depuis cet hiver (le Français est prêté par le FC Barcelone avec une option d’achat à 25 millions d’euros, ce qui semble au-dessus des finances du club), ne lâche pas Malang Sarr (21 ans) et espère pouvoir le convaincre de signer.