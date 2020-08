Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger toujours présent pour ce protégé de Tuchel ?

Publié le 16 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au PSG. L’international argentin pourrait revoir ses plans concernant son avenir, d’autant qu’un cador européen pourrait toujours être dans la course…

Leandro Paredes n’a pas connu une première saison facile au PSG. Avec 31 rencontres toutes compétitions confondues disputées cette saison, l’international argentin n’a pas réussi à s’imposer comme étant le milieu défensif idéal tant recherché par Thomas Tuchel. A peine un an et demi après son arrivée en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg contre 40M€, l’international argentin pourrait bien revoir son avenir et envisager un départ, alors qu’un cador européen serait toujours dans la course…

La Juventus, une piste toujours concrète ?