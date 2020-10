Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup dur en prévision pour Ronald Koeman ?

Publié le 23 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

N’ayant pas trouvé d’accord avec Manchester City cet été, le FC Barcelone n’a pu faire venir Eric Garcia. Si le club catalan garde espoir d’accueillir l’Espagnol dans les mois à venir, les Citizens n’auraient leur dernier mot.

Outre Sergino Dest, le FC Barcelone avait d’autres objectifs lors du dernier mercato. Le club catalan souhaitait notamment faire venir Memphis Depay et Eric Garcia. Finalement, le Néerlandais et l’Espagnol sont restés à l’OL et à Manchester City. Pourtant, en ce qui concerne le défenseur central, toutes les conditions semblaient réunies. Formé à Barcelone, Eric Garcia souhaitait revenir chez lui et pour cela, il a notamment fait le choix de ne pas prolonger son contrat, alors que le sien expire en 2021. Finalement, les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord, mais le Barça n’a pas perdu espoir d’attirer le joueur de 19 ans en janvier ou l’été prochain, quand il sera libre.

Un avenir… à Manchester City .