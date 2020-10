Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle approche pour un joueur de Pep Guardiola ?

Publié le 13 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Tenu en échec par Manchester City dans le dossier Eric Garcia cet été, le FC Barcelone compte toujours renforcer sa défense centrale en janvier. Si l’ancien de la Masia reste la priorité, d’autres pistes pourraient être étudiées.

Cet été, Ronald Koeman aura tout tenté pour attirer les joueurs qu’il souhaitait en Catalogne. Au final, dans une short-list où figuraient Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Eric Garcia et Sergiño Dest, seul le latéral américain a signé au FC Barcelone. Dans le dossier du défenseur central, passé par la Masia, Manchester City s’est montré intransigeant, exigeant 30M€ pour le joueur, pourtant en fin de contrat dans un an. L’état-major catalan a donc décidé d’attendre, estimant qu’ils pourraient rapatrier Eric Garcia gratuitement l’été prochain.

Urgence en défense centrale