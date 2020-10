Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre Tuchel-Leonardo est confirmée !

Publié le 23 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a perdu certains cadres en début d’été, Thomas Tuchel aurait multiplié les pistes pour renforcer son effectif. Mais Leonardo lui a refusé plusieurs profils, actant ainsi la guerre avec son entraîneur allemand.

La rumeur faisait déjà beaucoup parler ces derniers mois, et elle s’avère désormais fondée : Leonardo et Thomas Tuchel sont bien loin d’une entente cordiale au sein du PSG ! Le directeur sportif brésilien, qui n’a jamais été un grand fan du technicien allemand, a d’ailleurs toujours maintenu le contact avec Massimiliano Allegri comme Le 10 Sport vous l’avait déjà révélé en exclusivité en décembre dernier. Et ce mercato estival très agité pour le PSG n’a rien fait pour arranger les rapports entre Tuchel et Leonardo.

Leonardo a recalé Tuchel sur plusieurs dossiers

En effet, comme l’a révélé L’Equipe jeudi, l’entraîneur du PSG avait réclamé du renfort pour remplacer Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting partis libres, et il avait initialement prévu pour cela de recruter Luis Suarez et Antonio Rüdiger, mais Leonardo lui aurait refusé ces deux pistes. De plus, après la blessure longue durée de Juan Bernat, le directeur sportif du PSG a également empêché Tuchel de recruter autre latéral gauche pour se renforcer, actant donc cette guerre du pouvoir en interne.