Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale revient sur ses grands débuts !

Publié le 24 octobre 2020 à 19h45 par H.G.

Arrivé au PSG dans les dernières minutes du mercato estival, Rafinha est revenu sur sa première rencontre disputée avec le club de la capitale face à Nîmes il y a une semaine.

Il fut l’invité de dernière minute du mercato estival du PSG. Alors qu’il était annoncé que le recrutement estival parisien était terminé, le club de la capitale a finalement enregistré la venue de Rafinha en provenance du FC Barcelone dans les toutes dernières minutes du mercato, l’officialisation de son arrivée ayant même été faite quelques minutes après minuit. Grand ami de Neymar et de Mauro Icardi, le Brésilien est ainsi venu garnir l’effectif du PSG dans l’entrejeu, et il n’a pas attendu longtemps pour connaître sa première titularisation. En effet, le joueur qui avait été prêté au Celta de Vigo la saison dernière a réalisé ses grands débuts avec Paris face à Nîmes la semaine dernière (0-4), en se payant même le luxe de délivrer une passe décisive pour Kylian Mbappé. De quoi satisfaire Rafinha, qui pouvait difficilement connaitre une meilleure première apparition avec le maillot du PSG comme il l’a confié dans une vidéo diffusée par le club de la capitale sur les réseaux sociaux.

« J’étais très content de pouvoir commencer avec une victoire »