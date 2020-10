Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a enfin un espoir pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 25 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Selon les dernières tendances, Kylian Mbappé n’envisagerait pas de prolonger son contrat avec le PSG et pourrait prendre la direction du Real Madrid. Sauf si Zinedine Zidane venait à être remercié par le club merengue ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra faire un choix décisif dans les prochains mois concernant son avenir : prolonger son bail, ou bien envisager un transfert l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, puisque le PSG n’acceptera pas l’idée de le voir partir libre en 2022. Comme l’a récemment révélé Le Parisien, Mbappé ne serait pas tenté par l’idée d’une prolongation au Parc des Princes, et garderait l’idée d’un transfert vers le Real Madrid comme objectif principal pour son avenir. Mais un élément pourrait tout changer…

Et si Zidane est renvoyé par le Real Madrid ?

En effet, l’avenir de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid serait plus que jamais incertain avec résultats assez décevants de ce début de saison. Et alors que l’entraîneur français serait l’une des grandes sources de motivation de Kylian Mbappé dans le cadre d’un éventuel transfert au Real Madrid, le PSG pourrait profiter de ce possible divorce avec Zidane pour tenter de redistribuer les cartes et de convaincre Mbappé de continuer l’aventure parisienne encore quelques années.