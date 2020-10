Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2020 à 20h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match de Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach, Zinédine Zidane a évoqué les rumeurs sur son avenir.

Entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane est au cœur des critiques. Son équipe affiche un niveau moyen depuis le début de la saison ce qui a des répercussions sur les résultats. La formation madrilène a enregistré sa première défaite de la saison en Liga face à Cadix le 17 octobre dernier (1-0) avant de sombrer à domicile face à l’équipe bis du Chakhtior Donetsk en Ligue des champions (3-2). Le Real Madrid et Zinédine Zidane sont parvenus à relever la tête en surclassant le FC Barcelone ce samedi (1-3), mais l'avenir du Français ne tiendrait qu'à un fil.

« Je vais me battre jusqu'au dernier jour »