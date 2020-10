Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie fracassante de Bartomeu sur l’avenir de Messi !

Publié le 26 octobre 2020 à 21h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Josep Maria Bartomeu est revenu sur la situation de Lionel Messi qui n’avait pas caché son envie de quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival.

Les envies de départ de Lionel Messi ont marqué le dernier mercato estival. Après la grosse défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), l’attaquant argentin a adressé un burofax aux services juridiques du club afin d’annoncer sa volonté de partir. La Pulga a voulu quitter la Catalogne libre en activant une clause présente dans son contrat. Mais la direction ne semblait pas du même avis et avait indiqué que le joueur pourrait quitter le FC Barcelone seulement si un club se décidait à payer 700M€, soit le montant de sa clause libératoire. Ne voulant pas entrer en conflit avec sa direction, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière au sein du club blaugrana , mais son contrat arrive à son terme à la fin de la saison et les rumeurs sur son avenir pourraient refaire surface.

« Messi prendra sa retraite au Camp Nou »