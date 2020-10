Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce message fort sur la relation entre Messi et Griezmann !

Publié le 31 octobre 2020 à 14h00 par T.M.

Depuis l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, sa relation avec Lionel Messi est scrutée de très près. A ce sujet, le Français a d’ailleurs reçu un message très clair.

En 2019, quand le FC Barcelone est parti chercher Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, tout le monde salivait d’avance de la relation entre le Français et Lionel Messi. Toutefois, pour le moment, ce fantasme ne s’est jamais vraiment réalisé. En effet, depuis son arrivée en Catalogne, le champion du monde éprouve les plus grandes difficultés à trouver sa place au Barça, notamment aux côtés de l’Argentin. En effet, la relation entre les deux joueurs est souvent pointée du doigt car quasiment inexistante sur le terrain. Toutefois, mercredi dernier, contre la Juventus, des choses positives sont ressorties de l’association entre Messi et Griezmann. Le début du duo gagnant ?

« Ici, le patron c’est Messi »