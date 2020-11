Barcelone - Polémique : Piqué a-t-il voulu tacler Bartomeu ? La réponse !

Foot - Barcelone

Buteur ce mercredi contre Kiev, Gerard Piqué a eu une célébration qui a fait énormément réagir. Néanmoins, le geste du joueur du FC Barcelone aurait une autre interprétation.

Grâce à un grand Ter Stegen, le FC Barcelone s’est imposé ce mercredi contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions (2-1). Sauvé par son gardien, le club catalan s’en est également remis à des buts de Lionel Messi et de Gerard Piqué. D’ailleurs, la réalisation du défenseur central espagnol n’a pas manqué de faire réagir. La raison ? Sa célébration. Face à la caméra, Piqué a fait un geste que beaucoup ont interprété comme un au revoir à Josep Maria Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, qui a remis sa démission la semaine dernière.

Gerard Piqué a-t-il voulu envoyer un dernier tacle à Josep Maria Bartomeu ? En réalité, la célébration de l’Espagnol n’aurait rien à voir avec l’ancien président du FC Barcelone. Ce mercredi, c’est Shakira, compagne de Piqué, qui a levé le mystère, expliquant que cela était destiné à leur fils, Milan. « Milan était très heureux ce matin d’apprendre que son père lui avait dédicacé son dernier but en Ligue des Champions », a posté Shakira sur Twitter .

Milan was so happy this morning to learn that his dad dedicated last night's Champions League goal to him! Milan amaneció feliz con la dedicatoria de su papá anoche en el partido de Champions League! pic.twitter.com/B9zNoXmTxa