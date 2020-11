Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién, Messi… Rakitic prend clairement position !

Publié le 3 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Aujourd’hui au FC Séville, Ivan Rakitic a apporté son soutien à Lionel Messi qui a été taclé par l’ancien entraîneur du FC Barcelone Quique Setién.

Entraîneur du FC Barcelone entre janvier et août dernier, Quique Setién a entretenu une relation compliquée avec Lionel Messi. Le technicien se serait brouillé à de nombreuses reprises avec l’Argentin notamment après un match face au Celta Vigo en juin dernier. « Si ce que je dis ne te plait pas, la porte est grande ouverte » aurait indiqué Quique Setién à Messi après que ce dernier lui aurait demandé d’avoir plus de respect pour des joueurs qui avaient gagné de nombreux titres. Et l’ancien entraîneur du FC Barcelone semble avoir garder une certaine rancœur. Interrogé par Vicente Del Bosque dans un entretien publié sur El Pais , Setién n’a pas hésité à tacler la Pulga : « Il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai » a-t-il déclaré dans un entretien à El Pais. « Il y a une autre facette qui n'est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde… ».

« Messi doit être traité différemment »