Foot - Barcelone

Barcelone : La sortie très forte de Ronald Koeman sur Lionel Messi !

Publié le 11 novembre 2020 à 19h00 par A.M.

Interrogé sur sa gestion de Lionel Messi, Ronald Koeman encense l'international argentin qu'il considère comme le meilleur joueur du monde.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone durant le mois d'août, Ronald Koeman a rapidement été confronté aux velléités de départ de Lionel Messi, qui est finalement resté, pour le plus grand bonheur du technicien néerlandais qui n'a jamais caché sa volonté de compter sur le sextuple Champion du monde dans ses rangs. Ces derniers jours, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a d'ailleurs été au cœur des interrogations après avoir fait démarrer Lionel Messi sur le banc contre le Betis. Un choix qu'il a déjà justifié mais sur lequel il revient.

«Je préfère avoir le meilleur du monde dans mon équipe»