Barcelone : Ronald Koeman écarte tout problème avec Antoine Griezmann !

Publié le 2 janvier 2021 à 23h25 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone éprouve de véritables difficultés sur le plan offensif cette saison, Ronald Koeman estime que cela n’est pas du fait d’Antoine Griezmann.