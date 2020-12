Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman lance un avertissement à Griezmann et Coutinho !

Publié le 28 décembre 2020 à 23h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman espère que Philippe Coutinho et Antoine Griezmann retrouveront le chemin des filets dès ce mardi face à Eibar.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman cet été, beaucoup espéraient voir Antoine Griezmann s’imposer définitivement au FC Barcelone. Mais l’espoir a été de courte durée. Auteur de trois buts cette saison en championnat, le champion du monde ne parvient pas à relever la tête et à se montrer efficace face au but. Ronald Koeman n’a d’ailleurs pas hésité à laisser Griezmann sur le banc face au Real Valladolid le 22 décembre dernier. Autre joueur en difficulté, Philippe Coutinho semble perdre peu à peu la confiance de son entraîneur et un départ cet hiver serait à l’ordre du jour selon la presse espagnole.

« Il nous manque un joueur qui puisse être efficace »