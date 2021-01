Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman met les choses au point pour Antoine Griezmann !

Publié le 5 janvier 2021 à 21h00 par T.M.

A nouveau, la gestion d’Antoine Griezmann par Ronald Koeman au FC Barcelone fait énormément parler. L’entraîneur catalan a donc mis les choses au point sur ce dossier chaud.

Cela ne va toujours pas pour Antoine Griezmann. Pour le joueur du FC Barcelone, cela semble même empirer. En effet, de plus en plus, le champion du monde prend place sur le banc de touche, comme cela a été le cas pour le dernier match face à Eibar. Des choix forts de la part de Ronald Koeman qui ne manquent pas d’interpeller et de susciter de nombreuses réactions. Face à ces différentes questions concernant la gestion de Griezmann, l’entraîneur néerlandais s’est donc expliqué ce mardi en conférence de presse.

« Je l’aime beaucoup, mais je dois choisir »