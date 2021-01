Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec Moise Kean ?

Publié le 10 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait une belle carte pour le transfert définitif de Moise Kean puisque Carlo Ancelotti a reconnu que si le joueur voulait rester à Paris, cette opération pourrait avoir lieu.

« Il montre sa qualité et il sera de retour la saison prochaine ». Cet automne, moment où Moise Kean montrait la pleine mesure de son talent au PSG, Carlo Ancelotti calmait les ardeurs de tout le monde à Paris, alors que les premières rumeurs d’un transfert définitif de Moise Kean naissaient. Le temps n’a pas eu raison d’elles. Si bien que Sky Sport révélait récemment que Leonardo aurait initié les premiers contacts avec les dirigeants d’Everton pour avoir toutes ses chances de réussir à boucler l’opération en marge du prochain mercato estival, date de l’expiration du prêt de Kean au Paris Saint-Germain. Et le directeur sportif du PSG pourrait se mettre à rêver.

« S'il veut rester au PSG… »