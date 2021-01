Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un trio Messi-Mbappe-Neymar impossible ? Analyse

Publié le 12 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Le quotidien espagnol Marca affirme que le PSG n’a pas la possibilité financière d’assumer un trio Messi-Mbappe-Neymar l’an prochain. Que faut-il en penser ? Analyse

En fin de semaine dernière, le quotidien sportif espagnol Marca a affirmé que le Paris Saint-Germain n’aurait pas la possibilité d’assumer financièrement la constitution du trio offensif Messi-Mbappe-Neymar, qu’il était injouable pour le PSG de supporter au budget le poids de ces trois salaires XXL dans le cadre du fair-play financier.

Il existe une option

Que faut-il en penser ? En l’état actuel, il apparaît clair que le Paris Saint-Germain ne peut parvenir à faire cadrer la prise en charge de ces trois salaires avec la règle financière, même assouplie. En revanche, il existe une voie intermédiaire qui pourrait malgré tout rendre l’opération possible. Elle consiste à prolonger Kylian Mbappe d’un an en lui « vendant » un trio Messi-Mbappe-Neymar et en lui offrant la garantie d’un transfert en juin 2022 à un tarif raisonnable. Sur un an, Paris pourrait probablement assumer le coût du trio, surtout s’il a la certitude de vendre l’attaquant français à un prix donné l’été suivant.