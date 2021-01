Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès lance un énorme avertissement à Mbappé et Neymar !

Publié le 11 janvier 2021 à 23h15 par D.M.

Pierre Ménès a évoqué les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG et d’une possible arrivée de ce dernier au Real Madrid cet été.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG espère se renforcer en recrutant malin lors de cette fenêtre de tir. Mais la véritable priorité de Leonardo demeure les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Les deux joueurs cadres du PSG voient leur contrat expirer en 2022 et seraient toujours courtisés en Espagne. De nombreux candidats à la présidence du FC Barcelone ont pour projet de rapatrier Neymar à la fin de la saison, tandis que Kylian Mbappé serait la grande priorité du Real Madrid lors du prochain mercato estival.

« Pas certain que le Real Madrid puisse augmenter le salaire de Mbappé »