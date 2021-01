Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'issue du feuilleton David Alaba révélée ?

Publié le 11 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

David Alaba refuse d'entendre parler d'un départ du Bayern Munich et pourtant, son nom est toujours évoqué du côté du Real Madrid. Le club espagnol serait d'ailleurs le favori pour faire venir librement le défenseur en juin prochain.

« Si mon avenir influent sur mes performances ? Je ne trouve pas que ça va très mal pour moi cette saison et je n’ai pas changé mon style de jeu comparé à l’année dernière. Je l’ai déjà mentionné plusieurs fois. Pour moi, la seule chose qui compte est de jouer une autre saison pleine de succès avec le Bayern. » Vraisemblablement agacé, David Alaba a tenu à s'exprimer à propos de son avenir pour Sport BILD . Le défenseur, formé au Bayern Munich, martèle ne penser à rien d'autre qu'à sa saison sous le maillot munichois. Sauf que l'Autrichien arrive en fin de contrat en juin prochain et que son profil attire bon nombre de très grands clubs européens. Sans oublier que les exigences salariales d'Alaba seraient trop importantes pour le Bayern et que, par conséquent, le président du club, Herbert Hainer, a retiré l’offre de prolongation transmise au défenseur. De quoi rabattre les cartes pour un possible départ d'Alaba, qui est libre de discuter avec le club de son choix.

« Le Real Madrid est en tête dans la course »