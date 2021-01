Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La date du départ de Camavinga est connue !

Publié le 11 janvier 2021 à 22h00 par D.M.

Rennes aurait décidé de se séparer d’Eduardo Camavinga lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid et le PSG sont annoncés comme des destinations possibles.

Agé seulement de 18 ans, Eduardo Camavinga est considéré comme un solide espoir du football français. Malgré une première partie de saison en demi-teinte, le milieu de terrain continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français serait dans le viseur du Real Madrid, qui souhaite renforcer son entrejeu, mais aussi sur les tablettes du PSG. « C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un talent » avait déclaré Leonardo sur le plateau du Canal Football Club en septembre dernier. Et ces équipes pourraient avoir l’occasion de s’offrir Camavinga en 2021.

Le départ de Camavinga serait acté