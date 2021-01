Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique, Leonardo... Guerreiro dévoile les raisons de son transfert avorté !

Publié le 11 janvier 2021 à 19h45 par Th.B. mis à jour le 11 janvier 2021 à 19h50

Avant que Leonardo ne fasse son grand retour à la tête de la direction sportive du club de la capitale, le PSG aurait été à deux doigts de recruter Raphaël Guerreiro à l’été 2019. C’est du moins ce que le joueur du Borussia Dortmund a confirmé ce lundi soir.

À l’été 2018, le PSG est parvenu à trouver un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de Juan Bernat. Mais pas moins d’un an plus tard, les dirigeants parisiens, via Antero Henrique avant qu’il ne soit contraint de céder sa place de directeur sportif à Leonardo en juin 2019, auraient travaillé sur le potentiel transfert de Raphaël Guerreiro. Après la nomination de Leonardo, le dossier Guerreiro a alimenté le mercato estival du PSG, mais a fini par s’essouffler. Et selon le principal intéressé, la porte pour le PSG était ouverte avant que tout ne se casse la figure avec le changement de cap au sein de la direction du Paris Saint-Germain.

« J’étais pratiquement d’accord pour y aller »