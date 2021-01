Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce départ tant attendu par Zidane est confirmé !

Publié le 12 janvier 2021 à 21h30 par T.M.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, Luka Jovic s’apprête à faire son retour à l’Eintracht Francfort. Une tendance confirmée d’ailleurs par le club allemand.

En 2019, le Real Madrid n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Luka Jovic. Etincelant à l’Eintracht Francfort, le Serbe était très attendu, lui qui était censé venir apporter de la concurrence à Karim Benzema. Un an et demi plus tard, cela est loin d’être le cas. En effet, Jovic déçoit, en trouvant que très rarement le chemin des filets. Au sein de la Casa Blanca, on souhaiterait ainsi se débarrasser de ce boulet et cela serait en passe d’être chose faite. En effet, ce mardi, de nombreux médias se sont accordés pour dire que Luka Jovic va être prêté jusqu’à la fin de la saison à… l’Eintracht Francfort, son ancien club.

« C’est presque fait »