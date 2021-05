Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Sur le départ, Genesio pourrait finalement le faire rester

Publié le 1 mai 2021 à 11h45 par Alexis Bernard

Si la tendance est clairement à un départ depuis plusieurs mois, Clément Grenier voit son avenir à Rennes relancé par la venue de Bruno Genesio.

A quelques semaines de la fin de son contrat, Clément Grenier n’a pas encore tranché pour son avenir. A 30 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais a eu plusieurs contacts ces derniers temps, notamment avec des clubs espagnols. Et jusqu’à présent, la tendance était clairement à un départ à l’issue de cette saison 2020-2021. Une tendance qui commence sérieusement à s’inverser.

Une prolongation est redevenue possible

Selon nos informations, une prolongation de contrat de Clément Grenier à Rennes est redevenue possible. A l’origine de ce changement de situation, il y a l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de touche. Les deux hommes se connaissent et s’entendent bien. Si la situation n’est toujours pas complètement éclaircie avec les dirigeants bretons, du côté du joueur, la porte est clairement ouverte.



D’autant plus que le secteur du milieu de terrain risque d’être chamboulé l’été prochain. Eduardo Camavinga comme Steven N’Zonzi sont susceptibles de partir. Si Rennes a déjà lancé plusieurs pistes, et notamment en Russie avec un intérêt pour Tonny Vilhena (Krasnodar), Bruno Genesio voudra certainement poursuivre avec une base de son groupe pour continuer le bon travail des dernières semaines.