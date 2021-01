Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Grenade arrive sur Grenier

Publié le 27 janvier 2021 à 19h43 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec Rennes, Clément Grenier intéresse toujours le club espagnol de Grenade.

Au cœur de l’été 2020, lorsque le Real Valladolid poussait fort pour récupérer Clément Grenier, plusieurs autres écuries européennes étaient également à l’affût. Le Betis Séville, la Fiorentina mais surtout Grenade, intéressé par le profil technique et l’expérience du milieu de terrain rennais. Selon nos informations, c’est toujours le cas.

Peu de chance d’aboutir cet hiver

Grenade est toujours là pour Clément Grenier et se manifeste à nouveau pour le récupérer cet hiver. A six mois de la fin de son contrat, il est peu probable qu’il parte. D’autant plus après les dernières bonnes semaines réalisées avec Rennes, où il joue bien plus. A voir si le projet de Grenade peut le séduire pour juin prochain, dans une arrivée libre de tout contrat.