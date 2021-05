Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lâché une réponse fracassante au Barça pour Neymar !

Publié le 10 mai 2021 à 9h15 par T.M.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone semblait y croire pour Neymar. Toutefois, à l’occasion de différents échanges avec Nasser Al-Khelaïfi, la réponse aurait été très claire.

Les fans du PSG peuvent désormais souffler, Neymar va bien rester. En effet, ce samedi, le Brésilien a prolongé avec le club de la capitale, avec qui il est désormais sous contrat jusqu’en 2025. De quoi mettre un terme à l’énorme feuilleton autour de son avenir. En Espagne, les rumeurs se multipliaient à propos d’un retour de Neymar au FC Barcelone. Et alors que la porte semblait bel et bien ouverte du côté du joueur de Mauricio Pochettino, cela n’aurait toutefois pas été le cas avec Leonardo et surtout Nasser Al-Khelaïfi.

« Neymar n’est pas à vendre »