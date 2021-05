Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha se rapprocherait de son but pour l’après-Mbappé…

Publié le 10 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le flou au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG serait emballé par le profil de Mohamed Salah afin de le remplacer.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. En effet, contrairement à Neymar qui est officiellement un joueur du PSG jusqu’en juin 2025 depuis samedi, le champion de France n’a pour sa part pas encore trouvé d’accord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain afin de prolonger son engagement actuel courant jusqu’à l’été 2022. En cas d’absence d’accord d’ici le mercato estival, un transfert pourrait avoir lieu. Afin de combler le départ de Mbappé, Doha songerait à Mohamed Salah.

Mohamed Salah en approche ?