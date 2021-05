Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Messi dicté par le feuilleton Mbappé ? La réponse !

Publié le 9 mai 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi serait suivi de très près par le PSG. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, l'arrivée de La Pulga à Paris ne dépendrait pas de la prolongation ou non du champion du monde français.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit cet été. Toutefois, La Pulga préférerait se concentrer sur les échéances de fin de saison du Barça pour le moment. Dans cette optique, Lionel Messi ne voudrait rien décider concernant son avenir avant la fin de cet exercice 2020-2021. Malgré la position du capitaine catalan, le PSG aurait lancé une première salve pour tenter de le faire vaciller. Comme l'a indiqué Marcelo Bechler sur TNT Sports Brésil dernièrement, Leonardo aurait formulé une offre de contrat à Lionel Messi. Une proposition de deux saisons, plus une en option.

Le dossier Messi ne serait pas lié à la prolongation de Mbappé