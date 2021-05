Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a évoqué un dossier sensible du moment !

Publié le 9 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar a fixé son avenir au PSG en prolongeant son contrat jusqu’en 2026, Mauricio Pochettino estime que ce dossier pourrait montrer la voie à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aura bientôt un choix décisif à faire pour son avenir : prolonger ce bail, ou bien envisager un transfert dès cet été puisque Leonardo ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an. Mais la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2026, qui a été officialisée samedi par le PSG, peut-elle avoir une influence sur le choix de Mbappé ? Mauricio Pochettino a évoqué le sujet samedi en conférence de presse.

Pochettino se prononce sur le cas Mbappé