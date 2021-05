Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino déjà en danger ?

Publié le 11 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cette saison, le PSG ne remportera pas la Ligue des Champions et probablement pas la Ligue 1. Des échecs qui pourraient bien mettre Mauricio Pochettino dans une position délicate.

Et si le PSG faisait une saison blanche ? A quelques semaines de la fin de cet exercice, ce scénario incroyable est bel et bien possible. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino ont chuté en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, accusent 3 points de retard sur le LOSC en Ligue 1 et doivent encore battre Montpellier pour atteindre la finale de la Coupe de France. Arrivé en janvier dernier, l’entraîneur argentin pourrait donc connaitre 6 premiers mois très compliqués et cela pourrait lui être préjudiciable pour la suite.

Des débuts compliqués pour Pochettino