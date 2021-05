Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dernier coup de Leonardo dicté... par Mauricio Pochettino ?

Publié le 11 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG cet été, Julian Draxler pourrait finalement rester. En effet, un accord autour d'une prolongation de contrat aurait été trouvé. Un dossier qui aurait été appuyé par Mauricio Pochettino en personne.

Arrivé au PSG à l'hiver 2017, Julian Draxler arrive en fin de contrat avec le club parisien. parisien le 30 juin prochain. Loin d'être un titulaire indiscutable depuis sa venue dans la capitale française, l'Allemand semble renaître sous l'impulsion de Mauricio Pochettino. Présent dans les rencontres importantes face au Barça et au Bayern Munich notamment, le milieu de 27 ans est revenu dans le onze pas à pas et un départ en fin de saison ne serait plus vraiment être d'actualité. En effet, L'Equipe a annoncé ce dimanche qu'un accord aurait été trouvé entre le PSG et Julian Draxler dans l'optique d'une prolongation de trois ans.

Mauricio Pochettino aurait été déterminant pour la prolongation de Julian Draxler